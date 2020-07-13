13.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
История, Политика, Украина
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Украинский историк: Мы уже были в Европе – еле ноги унесли


Украине ничего не светит в «западном мире» – в своем время эта территория уже входила в состав «объединеной Европы», и этот период запомнился уничтожением всего украинского – от языка до веры и культуры.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявил известный украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам ученого, Европа всегда рассматривала Украину лишь как антироссийский проект.

«Мы уже были в западном мире, мы уже интегрировались с Европой, мы были в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой 400 лет. И еле ноги унесли оттуда с Богданом Хмельницким. У нас уже не было своего языка, у нас не было своей веры, нам ликвидировали митрополию киевскую и навязывали нам униатство греко-католическое… Европе нужна антиРоссия, не Украина, а антиРоссия», – заявил Толочко.

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