Украинский историк рассказал про тысячекилометровые фронты с Московией

03.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Когда украинцы произносят слово “Россия”, то они сразу же проигрывают, потому что надо говорить “Московия”.

Об этом в интервью журналу “Країна”заявил украинский историк, член экспертного совета Государственного агентства по вопросам кино Ростислав Мартынюк, отвечая на вопрос, насколько Украина еще зависит от России и в чем это проявляется.

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“Прежде всего – в словаре. Когда произносим слово “Россия”, уже проигрываем. Традиционное название страны, которая так себя называет – Московщина. В 2014-м были инициативы внести соответствующие правки в политический и общий словарь. Имели бы Московское посольство в Украине и московитов. Понимали бы, с кем имеем дело”, – сказал собеседник издания.

При этом он назвал украинцев “единственной воюющей нацией с Московщиной”.

“Наше сопротивление успешное. Чтобы не уступать такому врагу, как Московщина, нужно иметь хорошее телосложение. Украина может держать тысячекилометровые фронты. Война показала, что у нас есть шляхта. Люди, которые понимают, почему берут в руки оружие. Война смыла многие грехи с украинской нации. Шлях тяжелые, будут жертвы”, – говорит Мартынюк.

Ранее он, как сообщал “ПолитНавигатор”, пугал новой “российской оккупацией”.

Также Мартынюк мечтал о развале России и уменьшении русских по плану Гитлера.