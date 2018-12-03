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Украинский историк рассказал про тысячекилометровые фронты с Московией
Когда украинцы произносят слово “Россия”, то они сразу же проигрывают, потому что надо говорить “Московия”.
Об этом в интервью журналу “Країна”заявил украинский историк, член экспертного совета Государственного агентства по вопросам кино Ростислав Мартынюк, отвечая на вопрос, насколько Украина еще зависит от России и в чем это проявляется.
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“Прежде всего – в словаре. Когда произносим слово “Россия”, уже проигрываем. Традиционное название страны, которая так себя называет – Московщина. В 2014-м были инициативы внести соответствующие правки в политический и общий словарь. Имели бы Московское посольство в Украине и московитов. Понимали бы, с кем имеем дело”, – сказал собеседник издания.
При этом он назвал украинцев “единственной воюющей нацией с Московщиной”.
“Наше сопротивление успешное. Чтобы не уступать такому врагу, как Московщина, нужно иметь хорошее телосложение. Украина может держать тысячекилометровые фронты. Война показала, что у нас есть шляхта. Люди, которые понимают, почему берут в руки оружие. Война смыла многие грехи с украинской нации. Шлях тяжелые, будут жертвы”, – говорит Мартынюк.
Ранее он, как сообщал “ПолитНавигатор”, пугал новой “российской оккупацией”.
Также Мартынюк мечтал о развале России и уменьшении русских по плану Гитлера.
Метки: Ростислав Мартынюк
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