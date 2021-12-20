Украинский историк: «Раз Толстого отлучили от РПЦ, сохраним его имя в Киеве»

20.12.2021  17:39 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, русофобия, Украина
Новости Украины

В советское время на украинском языке в Киеве говорило ничтожно мало людей — в основном приезжие крестьяне и некоторая часть интеллигентов-гумманитариев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил украинский историк Алексей Сокирко.

В советское время на украинском языке в Киеве говорило ничтожно мало людей — в...

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По его словам, сегодня украинская столица «сбросила советскую кирзу и стала выразительно украинской».

«Прежде всего – в языковом плане. Я вырос в русскоязычной семье, ходил в советскую школу. В центре Киева на людей, которые говорили по-украински, оглядывались. Украинский можно было услышать на Бессарабском рынке, возле Красного корпуса университета Шевченко и возле театров и консерватории. Нам нем говорили либо крестьяне, либо интеллигенты-гуманитарии», – сказал Сокирко.

Также у него поинтересовались, нужна ли Украине деколонизация и стоит ли переименовывать площадь Льва Толстого в Киеве.

«Толстой был отлучен от церкви. В имперских реалиях это означало гражданскую смерть. Перед этим его избрали почётным членом университета Святого Владимира в Киеве. Святейший синод Русской православной церкви обратился к ректору с требованием лишить Толстого этого звания. Но он не согласился. Он подчеркнул, что университетская община сама решает, кто их почетный член. Я сохранил бы площадь Толстого хотя бы из-за этого», – считает историк.

«Деколонизация должна переформатировать социальное сознание – вытравить патернализм и инфантилизм. Потому что украинцы государству не верят, но хотят, чтобы оно все решало за них. Это следствие колониализма. Если уберем его символы, это поможет устранить дефекты в социальном сознании», – резюмировал Сокирко.

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