Украинский истребитель МИГ-29 уничтожен «дружественным ударом»

12.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В городе Васильков Киевской области произошло резонансное ДТП с участием автомобиля и самолёта ВВС Украины. Об этом сообщили в Службе по связям с общественностью украинского воздушного командования «Центр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«10 марта, в 40 бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» после завершения лётной смены в тёмное время суток произошло ЧП. В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализованы силами пожарного подразделения части», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В ведомстве добавили, что водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, он находится под опекой врачей.

При этом украинский сайт «Обозреватель» со ссылкой на свои источники, сообщил, что за рулём машины был пьяный военный.

«И.о. инженера второй эскадрильи воинской части капитан Ш. 1974 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле), управляя личным автомобилем Volkswagen Touran, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где допустил столкновения с задней частью военного самолета «МиГ-29», который в то время буксировался к месту стоянки. В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины. Водитель Ш. результате ДТП получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица», – пишут украинские СМИ.

Там отметили, что по данному факту военная прокуратура Киевского гарнизона начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 411 УК Украины.

«Исполняющего обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитана Ш. 1974 г.р. наградить за успешное уничтожение вражеского истребителя МИГ-29, борт 08», – иронично прокомментировал в своём блоге бывший военкор армии ДНР Михаил Андроник.

«Походу ВСУ прос##ли птичку, даже не поднимаясь в воздух. Уникальные способности», – восхитился журналист.