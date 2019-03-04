Украинский избиратель готовится отомстить политикам

04.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Президентские выборы на Украине стали «выборами разозленного обывателя».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери войны, трудовая миграция, невзгоды, с которыми столкнулось старшее поколение, – все это формирует консервативно-мстительные настроения. Я этим объясняю феномен Зеленского. Это показатель готовности с дулей в кармане отомстить всем, кто обманывал эти пять лет. Это символ обывательского напряжения и желания отомстить любой ценой», – сказал Ермолаев.

Лидерство актера Владимира Зеленского в избирательной гонке политолог назвал «феноменом готовности прыгнуть в пропасть».

«Меня настораживает иррационализм украинского электората накануне этих важных выборов. Если выборы пройдут без серьезных социальных инноваций, то это означает движение к Украине без Донбасса и Крыма, с уже принятыми решениями по западному вектору и языку. Это уже коридор. Эти выборы могут стать Рубиконом», – отметил политолог.