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04.03.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
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Украинский избиратель готовится отомстить политикам

Президентские выборы на Украине стали «выборами разозленного обывателя».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери войны, трудовая миграция, невзгоды, с которыми столкнулось старшее поколение, – все это формирует консервативно-мстительные настроения. Я этим объясняю феномен Зеленского. Это показатель готовности с дулей в кармане отомстить всем, кто обманывал эти пять лет. Это символ обывательского напряжения и желания отомстить любой ценой», – сказал Ермолаев.

Лидерство актера Владимира Зеленского в избирательной гонке политолог назвал «феноменом готовности прыгнуть в пропасть».

«Меня настораживает иррационализм украинского электората накануне этих важных выборов. Если выборы пройдут без серьезных социальных инноваций, то это означает движение к Украине без Донбасса и Крыма, с уже принятыми решениями по западному вектору и языку. Это уже коридор. Эти выборы могут стать Рубиконом», – отметил политолог.

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