08.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Молдова, Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Украинский Кабмин поручил Нафтогазу поставлять газ в Молдову в обход Газпрома

Кабинет министров Украины поручил НАК Нафтогаз Украины, Укртрансгазу и РГК Винницагаз обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия российского Газпрома, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает украинский ресурс Лига со ссылкой на  распоряжение правительства от 29 сентября №921-р.

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“Акционерным обществам Нафтогаз и Укртрансгаз, ПАО Винницагаз, Винницкой ОГА, Минэнерго и НКРЭКУ (по согласию) принять все действенные меры для обеспечения газом г. Могилев-Подольского Винницкой области (город недалеко от украинской-молдавской границы – ред.) для решения вопроса импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия Газпрома”, – говорится в распоряжении.

Текущее газовое соглашение Молдовы с Россией, как и в случае Украины, истекает в конце 2019 года. В июле в правительстве Молдовы заявляли, что ведут переговоры с Украиной о возможной аренде газовых хранилищ в Украине, которые можно будет использовать для реверсных поставок газа из Европы. Также сообщалось, что Украина и Молдова договорились о реверсе газа из Румынии.

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