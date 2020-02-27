Украинский канал оштрафовали за слова о преступном использовании армии против Донбасса

27.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Нацсовет по ТВ и радиовещанию Украины вынес предупреждение и оштрафовал на 105 тысяч гривен телеканал «NewsOne» за эфир, в котором журналист Руслан Коцаба заявил, что Киев осуществляет вооруженное подавление восстания в Донбассе.

«Восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда деть. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском, киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности. И, напомню, именно киевские заговорщики и, назовем так, предатели 14 апреля 2014 года незаконно провозгласили какое-то там АТО», – эти слова Коцабы стали поводом для санкций.

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Нацсовет расценил выступление журналиста как «контент, что содержит признание правомерной оккупации территории Украины» и «разжигает вражду».

На следующей неделе надзирающий орган намерен рассмотреть дело другого телеканала – «Наш», который обвиняется в трансляции пресс-конференции с участием Владимира Путина, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.