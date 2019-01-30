Украинский кандидат без штанов обещает позволить Путину сохранить лицо

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

С президентом РФ Владимиром Путиным нужно вести переговоры таким образом, чтобы и учитывались интересы Украины, и российский президент не потерял лицо, когда будет возвращать «оккупированные территории».

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил кандидат в президенты Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно, чтобы переговоры с ним (с Путиным – ред.) вело лицо, у которого, действительно, есть высокий суперстатус, которое он уважает, у которого есть чрезвычайно высокие аргументы. К сожалению, сегодня и тогда ни у Ющенко, ни у Януковича, ни у Порошенко этого статуса и аргументов нет. С другой стороны, параллельно консолидировать силы и с Запада, и с Востока, чтобы они были нашими союзниками, и это был бы ещё один чрезвычайно мощный аргумент для Путина в переговорном процессе один на один», – заявил Маломуж.

«Поэтому в данной ситуации и экономические, и социальные, и вопросы безопасности, и консолидация мировых сил вокруг Украины и решения проблем – это один из аргументов, которые будут восприняты Путиным.

Но надо и предложить ему вариант выхода из его кризиса, санкционного формата, который сейчас существует, но главное – от угроз новых, не столько санкций, сколько всех финансово-экономических и транснациональных, вопросов безопасности, вплоть до сценария глобальных противостояний, вплоть до глобальной войны, и обратный процесс (предложить – ред.) – позитивный. Аргументированный по каждому пункту, как выходить конкретно из Донбасса, и отдельно будем решать вопросы по Крыму», – добавил кандидат.

Успех такой программы напрямую зависит от переговорщика, которым, по мнению Маломужа, может быть только новый президент Украины.

«Прежде всего, со статусными позициями, с экономическими, оборонными, технологическими аргументами – всё, что можно положить на стол и дать модель выхода из ситуации, которая устроит, в том числе, и Путина, но не с целью сдачи интересов Украины, а чтоб и наши интересы разработались по этой теме, и Путин сохраняет лицо как участник урегулирования глобальных тем, и Украины в частности. Вот тут – да. Я стопроцентно думаю, что он пойдёт на этот формат, потому что мы даём ему окно возможностей», – озвучил свои мечты Маломуж.

Ранее Маломуж прославился тем, что давал интервью украинскому телеканалу в трусах и в пиджаке.