17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский капитан может сесть на 5 лет за браконьерство и убийство 46 дельфинов

Экологический ущерб, нанесённый Чёрному морю рыбаками украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного в начале мая у крымского мыса Тарханкут, оценили в сумму более 440 тысяч рублей (чуть более 185 тысяч гривен), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ.

За этими цифрами — гибель 46 дельфинов, 17 камбал и двух акул, запутавшихся в сетях, отметили в ФСБ.

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Капитан задержанного в Крыму украинского судна может сесть на 5 лет за браконьерство.

После задержания рыбаков пограничники извлекли из воды более девяти километров ставных сетей, из которых удалось вызволить и отпустить в море 161 камбалу-калкана, трёх акул-катранов и четырёх травяных крабов.

Доследственная проверка установила, что добыча редкой рыбы велась в период нереста, когда добыча камбалы, как и других видов рыбы, строго запрещена на всей территории континентального шельфа.

Во время следствия установлено, что в исключительной экономической зоне Украины команда «ЯМК-0041» расставила ещё около 20 километров сетей. «Можно только предположить, каковы масштабы урона, причинённого морской фауне, и сколько особей водных биоресурсов, в том числе особо охраняемых и краснокнижных, погибли от орудий незаконной добычи», — отметили в погрануправлении ФСБ.

В отношении капитана судна гражданина Украины Виктора Новицкого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации», сообщает «Российская газета». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За подобное преступление законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, судно «ЯМК-0041» было задержано крымскими пограничниками в районе мыса Тарханкут на западе полуострова. На его борту было пять граждан Украины. Ранее, в частности в 2011 году, это судно дважды задерживалось инспекторами Госрыбагентства Украины за браконьерство — незаконный вылов осетров.