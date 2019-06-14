Украинский капитан получил приговор за браконьерство в Крыму, но отказался признавать вину
Балаклавский районный суд Севастополя сегодня вынес приговор гражданину Украины – капитану судна «ЯМК-0041», которое в мае 2018 года было задержано недалеко от мыса Тарханкут за незаконную добычу водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
В апреле-мае 2018 года с использованием сетей общей длиной 8749 метров браконьеры выловили в акватории Чёрного моря: 46 особей морских свиней, 3 особи краба травяного, 4 особи акулы катран, 166 особей камбалы калкан в период ее нереста, причинив своими действиями ущерб почти на 440 тысяч рублей.
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При этом капитан не имел разрешительных документов на осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Капитан рыболовецкого судна Виктор Новицкий свою вину на суде не признал.
За совершенное преступление осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей.
Суд учел время нахождения Новицкого под стражей и освободил его от назначенного наказания полностью, отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, осужденному предстоит оплатить в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, без малого 440 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили «ПолитНавигатору» в пресс-службе суда.
Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ по РК и г. Севастополю.
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