Украинский капитан получил приговор за браконьерство в Крыму, но отказался признавать вину

14.06.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Балаклавский районный суд Севастополя сегодня вынес приговор гражданину Украины – капитану судна «ЯМК-0041», которое в мае 2018 года было задержано недалеко от мыса Тарханкут за незаконную добычу водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

В апреле-мае 2018 года с использованием сетей общей длиной 8749 метров браконьеры выловили в акватории Чёрного моря: 46 особей морских свиней, 3 особи краба травяного, 4 особи акулы катран, 166 особей камбалы калкан в период ее нереста, причинив своими действиями ущерб почти на 440 тысяч рублей.

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При этом капитан не имел разрешительных документов на осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Капитан рыболовецкого судна Виктор Новицкий свою вину на суде не признал.

За совершенное преступление осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей.

Суд учел время нахождения Новицкого под стражей и освободил его от назначенного наказания полностью, отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, осужденному предстоит оплатить в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, без малого 440 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили «ПолитНавигатору» в пресс-службе суда.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ по РК и г. Севастополю.