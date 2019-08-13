Украинский каратель: Большинство крымских татар поддержали Русскую весну

13.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Большинство крымских татар предпочло поддержать воссоединение Крыма с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил бывший боевик карательного батальона ВСУ Айдар» Николай Греков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я хочу сказать плохую статистику: из тех 1,5 миллиона переселенцев, которые сегодня официально есть, из Крыма выехало всего порядка 20 тысяч человек. А если говорить про татар – то я думаю, что их меньше тысячи. Поэтому делайте выводы и сами определяйтесь, на чьей стороне татары и за Украину ли они.

Мы прекрасно знаем, что сегодня есть минский процесс, а за Крым никто не вспоминает, и помним, что у каждого второго крымчанина всегда был паспорт гражданина РФ. Я думаю, что татары не исключение», – отметил экс-айдаровец.

По его мнению, последние пять лет Киев только пиарился на теме крымских татар, однако реально ничего не делал для «угнетённого» народа, и новый президент Владимир Зеленский пытается встать на те же рельсы.

«И сегодня, когда вновь избранный президент ведёт какие-то разговоры с теми татарами, которые были народными депутатами, я хочу отметить, что никто из представителей Крыма, я говорю и о татарах, и нет, ни хрена не сделали для своих соотечественников за предыдущую каденцию.

А там было два крымских татарина, которые тоже ни хрена не сделали. И когда я одного из них спросил, что нужно принимать какие-то законы, решать какие-то моменты, нужно решать вопросы жилья для переселенцев-атошников из Крыма и татар, он ответил, что у государства нет такой возможности. Конечно, ему насрать на своих соотечественников.

Поэтому все эти разговоры о крымско-татарском народе, крымско-татарской автономии – это маслом по маслу. Давайте тогда будем говорить и об автономии Львова, Киева и всех остальных. Нельзя делать подмену понятий», – добавил Греков.

Также бывший боевик «АТО» подчеркнул, что в прошедших президентский выборах участвовала только жалкая горстка крымчан.

«Я вам приведу такой пример: в первом туре президентских выборов из Крыма проголосовало три с половиной или четыре тысячи избирателей, переселенцев. Сами посчитайте, сколько из них татар. И вы поймёте, что все разговоры о крымско-татарском народе – это миф. Я не пойму, почему отдельные люди отстаивают интересы этой горстки людей, и все забыли про полтора миллиона переселенцев из Луганской и Донецкой областей», – возмутился Греков.