Украинский каратель поджег себя в центре Киева, протестуя против Зеленского

13.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского поджег себя экс-боевик «АТО» Николай Микитенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в блоге русофобской организации «Видсич».

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Уточняется, что инцидент произошел еще в ночь с 10 на 11 октября. Пострадавший получил сильнейшие ожоги тела, его дочь говорит, что шансы на выживание минимальны.

«Из последних сообщений Николая Микитенко в Фейсбуке можно понять, что он недоволен политикой Владимира Зеленского по бойцам, которые сейчас защищают Украину от агрессора. Родные Николая также это подтверждают. Кроме того, в соцсети он призвал всех выходить на протест по Украине, как это сделала общественность 24 августа на День Независимости», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добробата, получил ранение, имеет группу инвалидности. После Славянска продолжил воевать в составе других подразделений.

«Николай Микитенко – герой Украины, который не смог смириться со страшной несправедливостью и ужасной политикой власти Владимира Зеленского в сфере обороны Украины от врага. Мы не имеем права молчать об этом и не имеем права позволить российским ресурсам размывать и нивелировать проблему, толкнувшую военного на этот отчаянный поступок», – резюмируют радикалы.