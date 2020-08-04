Украинский каратель в ярости от нежелающего воевать штаба «ООС»

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское командование провоцирует упаднические настроения в ВСУ и на Украине, публикуя материалы об «уставших от войны и желающих перемирия».

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Skrypin.ua» высказался журналист-майданщик, офицер «АТО» Дмитрий Лиховой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, ранее на официальной странице штаба «ООС» опубликовали «репортаж о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня»:

« – На нашей линии фронта мы слышим тишину. Действительно, договоренностей придерживаются, – говорит морской пехотинец по имени Игорь…

Морпех признался, что самое страшное на войне – это хоронить друзей. Все войны заканчиваются. Должна закончиться и эта война…

– Наслаждаемся тишиной, – говорит боец ​​с позывным «Филин» и улыбается.

Родом он из Николаева. Боец закончил в 2019 году Львовскую военную академию. Однако признается, что хочет учиться и в дальнейшем. Сейчас это его вторая ротация.

У «Филина» дома девушка. Сама мысль о том, что его ждут, помогает выжить на войне.

– Мечтаю о семье, собственный дом и детей. От этой войны уже устали, пусть выстрелы больше не слышны …», – говорится в сюжете.

«Для чего это все делается? – возмутился Лиховой, давая оценку сюжету. – Вновь-таки, подчеркивается версия, что мотивы этого перемирия политические, и картина, которая складывается на фронте регулярно, подаётся в информационном поле под другим соусом».

«Этот так называемый репортаж, который был сегодня из Докучаевска, – это просто позор! Потому что когда военные говорят, что «это у меня вторая ротация, я устал и хочу, чтобы война закончилась, хочу поехать домой к маме и чтобы не погибали люди» … Прошу прощения, а мы освободили Донецк? Мы освободили Луганск? Мы освободили Горловку? Мы освободили соседнюю позицию?» – негодует журналист.

«Сама подача этого материала напоминает мне советские статьи 1980-х годов, где берётся человек, который говорит казенный фразы, необходимые под линию партии. Вот, сейчас у нас линия партии, что всё, нужно перемирие», – негодовал боевик «АТО».