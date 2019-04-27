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27.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Мнение, Политика, Украина
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Украинский караул-патриот снова завел пластинку о блокаде Донбасса

Киев должен прекратить любые экономические отношения с неподконтрольными районами Донбасса.

Такую мысль в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил глава маргинальной националистической  группировки «ОУН» Николай Кохановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно Украина не должна выплачивать пенсию жителям Донбасса. Они там получают паспорта, то пускай Россия всё это и оплачивает. А так получается, что те, кто голосовал на референдуме, получают какую-то минималку там, потом уверенно едут сюда, забирают тут пенсию, и чувствуют себя вроде неплохо. Они дурят всех и им хорошо. А кто-то проливает кровь, чтобы вернулись на Украину. Это абсолютно не справедливо», – возмутился он.

«Тем более что Россия своё влияние только наращивает, она не останавливается. РФ не может сейчас вооруженно заходить, она расчленяет нам политически. Но паспорта она может выдавать – и она это уже делает. То почему мы должны их жалеть в чём-то, сюда пускать? Пускай уже живут, ездят за едой в Россию», – добавил националист.

Отметим, что группировка Коханивского малочисленная и невлиятельная, сам он не входит ни в какие структуры власти и не имеет депутатского мандата.

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