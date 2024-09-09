Украинский кейс ушел из повестки Демпартии США

Олег Кравцов.  
09.09.2024 08:24
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Поток американской военной помощи киевскому режиму становится скуднее, и пока нет гарантий, что эта динамика изменится.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Поток американской военной помощи киевскому режиму становится скуднее, и пока нет гарантий, что эта...

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«Даже по приблизительным подсчетам, Украина в том или ином виде не получила всей обещанной суммы. Это, во-первых, может быть связано с ожиданием эскалации на Ближнем Востоке, во-вторых, большая часть средств по-прежнему направляется компаниям американского ВПК. Что же до конгресса, то на все формальности у Белого дома остался месяц, так что ни о каких дополнительных средствах говорить не приходится», – сказал аналитик «Известиям».

В свою очередь издание указывает, что «украинский кейс полностью ушел из повестки Демпартии».

«Камала Харрис ни слова не произнесла об Украине в ходе единственного интервью, а в 40-минутной речи на партийной конференции уделила ей ровно 60 секунд. С учетом динамики происходящих на фронте изменений и степени заинтересованности американского электората долгосрочные обязательства перед Киевом не входят в список необходимого кандидата от демократов. Как следствие, едва ли стоит ожидать чего-то подобного от доигрывающего роль свидетеля Байдена», – отмечает газета.

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