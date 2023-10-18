Украинский командир фиктивно отправил жену и дочь на фронт для получения липовых боевых

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Командир одной из украинских частей назначил своих родственниц на должности, которые позволяли получать им боевые выплаты.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

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​«ГДБР сообщило о подозрении дочери и жене чиновника воинской части, незаконно получавших боевые доплаты. Женщины начали службу в одной из воинских частей Ровенской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Одна из них заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь – оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба», – говорится в сообщении.

Впрочем, на работу женщины выходили только в первые 3 месяца службы, уже летом 2022-го они перестали появляться на работе, продолжая получать полное денежное довольствие.

«По документации, молодая женщина несла службу на украинско-белорусской границе, за что получала около 50 тыс. грн доплаты, а ее мать якобы находилась на Востоке страны, и ее выплата составляла 120 тыс. грн в месяц. До разоблачения правоохранителями в общей сложности им было незаконно начислено почти 2 млн грн. При этом женщины вызывающе продолжали публичную жизнь в городе, в частности, посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно замечали знакомые, которым было точно известно, что они должны находиться на службе. В этой воинской части должность заместителя командира занимает отец дежурной и бывший муж заместителя командира роты. По оперативной информации, экс-супруги продолжают проживать вместе, а развод был оформлен фиктивно с целью продвижения по службе и избегания конфликта интересов», – отмечают в ГБР.