Украинский командир-нацист: Проиграем войну, когда признаем себя русскими

Американское современное вооружение действительно очень долго доставляется для фронта, однако возгласы о том, что украинцам катастрофически не хватает оружия и нечем воевать – преувеличение. Об этом на канале «Новости. Live» заявил командир второго штурмового батальона сформированной из боевиков запрещённого в РФ «Азова» 3-й ОШБр ВСУ Дмитрий Кухарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем воевать? Желание – это хорошо, но оружие – это про другое. Если оно есть в достаточном количестве, то мы можем противостоять противнику, а если нет, то что – лопатами, палками, как Кулеба говорил?» – спросила ведущая.

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«Это не соответствует действительности, поскольку оружие есть. Да, есть сейчас проблемы с поступлением современных видов вооружений от тех же США. Но, кстати, градус напряжения тогда спал. Когда говорили о том, что Америка выделит деньги, нам дадут оружие, нам дадут боеприпасы, и мы тогда победим. Америка выделила деньги, в контексте выдачи боеприпасов и видов вооружений почти ничего не изменилось, но видите, как оно психологически повлияло на ВСУ и на украинцев, что этот вопрос уже не поднимается, и нет, по крайней мере, упаднических настроений», – отметил Кухарчук.

«Хотя, я искренне уверен в том, что проигрыш этой войны, который возможет, он если и будет, то он будет связан не с тем, отвернутся от нас США или Британия, или любая другая страна. Это может быть связано исключительно с тем, что украинцы просто скажут: «Мы не хотим бороться за украинское государство, нам это не нужно, мы не украинцы, мы – русские, и мы с этим согласны». Вот это будет проигрыш», – добавил комбат.