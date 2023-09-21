Украинский командир: Наши люди прячутся по домам от мобилизации – их похищают

За такую мобилизацию, которую сегодня проводит украинское командование, в 90-е давали по 10 лет тюремного заключения по статье за похищение человека.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил командир минометной роты ВСУ, капитан 72-й бригады Сергей Алымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Алымова, если в Киеве этот процесс практически не виден, то в маленьких населенных пунктах мужчины просто боятся выходить на улицы.

«Что у нас такое мобилизация? У нас это обязанность, как статья 65 говорит, или право? Если право, то хочу/не хочу, в Киеве я вижу, тут «хочу/не хочу», а в маленьких городах люди просто не выходят во двор. У меня у одноклассника сын просидел три месяца, сестра ходила покупать еду, в результате говорю – отправь его в Киев. Приехал в Киев, тут работает. Он никому не нужен тут, в Киеве. Люди из маленьких городов могут просто спокойно приехать сюда и все. Теперь что касается того, что мы видим на улицах, как забирают людей – я вам скажу честно, в 90-е годы за такое давали 10 лет. Похищение человека. В законе нет такого, что ты должен взять его, скрутить, привести, еще и не выпустить. Даже полиция, если тебя задерживает, у них есть три часа выяснить твои данные и тебя отпустить. Но в полиции, не в ТЦК», – заявил Алымов.