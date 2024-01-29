Украинский командир о ВС РФ: Наш «Запорожец» не остановит русский «КАМАЗ»

Анатолий Лапин.  
29.01.2024 14:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Украине в одиночку не остановить российскую военную машину.

Об этом в эфире «ТСН» заявил замкомандира 115-й бригады ВСУ Александр Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине в одиночку не остановить российскую военную машину. Об этом в эфире «ТСН» заявил...

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По мнению Василенко, это все равно, что пытаться остановить грузовик «Запорожцем».

«Нет. Под силу ли «Запорожцем» остановить «Камаз»? Нам необходимо просто-напросто, чтобы мировое сообщество поняло, что на Украине Россия не остановится однозначно.

Мало того, моделируем, например, внезапно так произошло, что Россия победила и вышла на границы с Польшей – она остановится? Я думаю, нет. Потому что это чувство крови, знаете, как говорят, почувствовали кровь, плюс еще машина – куда девать эту военную машину?», – заявил Василенко.

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