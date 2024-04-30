Украинский командир: После потери Часова Яра нам не за что будет зацепиться

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Часов Яр станет для ВС РФ тем рубежом, с которого они начнут наступление на Константиновку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замкомандира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер, отвечая на вопрос, насколько критична будет потеря Часова Яра.

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«Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домами, там же высотная застройка, а мы наоборот будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку», – сказал Онуфер в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

Он добавил, что из Часова Яра в Константиновку фактически прямая дорога, а отвоевать город будет крайне непросто, поскольку «противник очень быстро закапывается, производит инженерное оборудование позиций».

«Мы уже тоже научились. А в 2022 году это была самая большая проблема: ребята садились в ямку под дерево – о, все, я нахожусь в обороне. А русского на ночь оставь, он нору, тоннель на три комнаты выроет. Они привыкли к тяжелым условиям труда, к работе лопатой – это им в плюс», – говорит командир.

По его словам, заняв Часов Яр, русские не остановятся и по пути на Константиновку и навяжут бои от села к селу.

«И нам будет очень тяжело закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет «Азовстали», заводов, где можно долго держать оборону», – резюмировал Онуфер.