Украинский командир: Раздать всем оружие, готовить молодёжь к войне с Россией

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Для противодействия «российской агрессии» население по всей территории Украины должно пройти военную подготовку населения.

Такое мнение в эфире YouTube канала «KRYM» озвучил первый замком Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свита правит короля. При всём позитиве того, что сделал Порошенко для создания Сил специальных операций, большие ему за это почёт и уважение, но, между тем, та свита, которая его окружает, очень часто дискредитирует своими действиями этого короля, этого президента. Нужно работать не только с тем окружением, которое создало отдельную «сказку» существования украинской армии, украинского государства в условиях войны, но и чётко понимать, что есть большое количество вопросов, которые требуют решения.

За 5 лет мы должны были создать такую систему, которая сделала бы невозможными попытки России осуществить прямую агрессию. А у нас есть достаточно серьёзная проблема прямой агрессии Российской Федерации, нас постоянно этим запугивают, постоянно этим шантажируют, – как Запад, так и непосредственно наше руководство, так и россияне, не говоря это открыто, но постоянно накапливая силы и средства вдоль наших границ. Есть такая возможность. А чтобы такой возможности не было, уже должна была быть создана система защиты.

Мы разработали такую программу. У нас она есть. Называется «Пять шагов к успеху». Эта программа определяет пять компонентов, которые необходимо в кратчайшие сроки изменить в государстве, причём военный компонент, Вооружённые Силы – это не такое уж большое количество, около 15%.

Главное, что должна понять Российская Федерация, в случае открытой агрессии сплошное сопротивление из всех мест, со всеми возможными силами и средствами со стороны со стороны украинского народа, будет осуществляться круглыми сутками, месяцами, годами. Земля будет гореть. И эти маленькие точечные удары, которые будут наносить обученные люди с разных сторон, будут сильно нервировать российский электорат, и это будет практически на уровне, а может, ещё и хуже, чем была Первая Чечня для российской армии.

Народ у нас должен быть вооружён. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы и, непосредственно, это главная задача. Когда у человека имеется оружие – он чувствует себя уверенным, конечно же, и ответственность растёт у человека, но также он вырастает в сознательного, свободного гражданина.

Мы поднимаем вопрос о вооружении тех, кто способен и хочет принимать участие в территориальной обороне. В первую очередь. На первом этапе я вижу это только касательно Союза Обороны, который может быть создан по принципу эстонского Кайтселийта.

Мы прекрасно понимаем, что россияне могут и не оккупировать территорию Украины, раскачивать ситуацию изнутри и снаружи, чтобы дестабилизировать ситуацию, сделать невозможным для нас нормальное развитие – я с этим абсолютно согласен. Но, если мы не будем готовиться к возможной войне, простой войне, потому что способность российской армии начать наступление очень быстрая, успеем ли мы?

Двадцать лет независимости нам всё рассказывали, что войны с россиянами никогда не будет. Мы были готовы к этой войне? Нет. Потому что мы не готовили людей», – разъяснил свою стратегию Кривонос.

«Задание номер один для Украины сейчас – это вырастить абсолютно новое поколение, молодое поколение с новыми историческими, патриотическими и национальными идеями, ценностями – которое сможет через 10-15-20 лет сменить всех нас, кто есть на данном этапе патриотами и двигателями будущего развития Украины. Тогда уже не будет вопрос стоять, на каком языке ты разговариваешь, что ты делаешь», – резюмировал украинский командир.