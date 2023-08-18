Украинский командир вместо окопов заставил своих солдат строить ему дворец
В Одесской области заместитель командира одного из батальонов почти год использовал своих подчиненных на строительстве частного дома.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Государственное бюро расследовании Украины.
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«Так, с августа 2022 заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой», – говорится в сообщении.
Примечательно, что военнослужащие были задействованы на стройке, им начислялась заработная плата как военным.
«Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн», – уточнили в ГБР.
Офицеру сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Впрочем, о его задержании, а тем более аресте не сообщается.
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