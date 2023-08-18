Украинский командир вместо окопов заставил своих солдат строить ему дворец

Игорь Шкапа.  
18.08.2023 12:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Сюжет дня, Украина


В Одесской области заместитель командира одного из батальонов почти год использовал своих подчиненных на строительстве частного дома.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Государственное бюро расследовании Украины.

В Одесской области заместитель командира одного из батальонов почти год использовал своих подчиненных на...

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«Так, с августа 2022 заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой», – говорится в сообщении.

Примечательно, что военнослужащие были задействованы на стройке, им начислялась заработная плата как военным.

«Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн», – уточнили в ГБР.

Офицеру сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Впрочем, о его задержании, а тем более аресте не сообщается.

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