//exit;
15.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина
Просмотров:

Украинский командующий рассказал о концентрации на мариупольском направлении

Россия рассматривает азовское морское и сухопутное побережье как плацдарм для создания коридора на Крым.

Об этом в интервью изданию «Wiener Zeitung», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий украинской группировкой в Донбассе Сергей Наев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, сегодня Россия концентрирует свои силы на Мариупольском направлении.

«Российские оккупационные силы не атакуют, но это не значит, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт. В настоящее время враг концентрирует свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря. Азовское море представляет особый интерес для России, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины. И прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор до оккупированного Россией Крымского полуострова», – заявил Наев.

Ранее в Европарламенте заявили, что ужесточив меры безопасности в Азовском море, Россия пытается создать сухопутный коридор в Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть