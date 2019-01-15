Украинский командующий рассказал о концентрации на мариупольском направлении

15.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия рассматривает азовское морское и сухопутное побережье как плацдарм для создания коридора на Крым.

Об этом в интервью изданию «Wiener Zeitung», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий украинской группировкой в Донбассе Сергей Наев.

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По его словам, сегодня Россия концентрирует свои силы на Мариупольском направлении.

«Российские оккупационные силы не атакуют, но это не значит, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт. В настоящее время враг концентрирует свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря. Азовское море представляет особый интерес для России, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины. И прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор до оккупированного Россией Крымского полуострова», – заявил Наев.

Ранее в Европарламенте заявили, что ужесточив меры безопасности в Азовском море, Россия пытается создать сухопутный коридор в Крым.