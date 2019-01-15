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Украинский командующий рассказал о концентрации на мариупольском направлении
Россия рассматривает азовское морское и сухопутное побережье как плацдарм для создания коридора на Крым.
Об этом в интервью изданию «Wiener Zeitung», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий украинской группировкой в Донбассе Сергей Наев.
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По его словам, сегодня Россия концентрирует свои силы на Мариупольском направлении.
«Российские оккупационные силы не атакуют, но это не значит, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт. В настоящее время враг концентрирует свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря. Азовское море представляет особый интерес для России, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины. И прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор до оккупированного Россией Крымского полуострова», – заявил Наев.
Ранее в Европарламенте заявили, что ужесточив меры безопасности в Азовском море, Россия пытается создать сухопутный коридор в Крым.
Метки: конфликт в Донбассе, Сергей Наев
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