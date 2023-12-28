Украинский командующий: Русские для нас слишком сильны
Украинское контрнаступление не получилось, поскольку Россия построила мощные линии обороны и быстро обучилась.
Об этом в эфире «ВВС Украина» заявил генерал ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Тарнавского, у России также остается ряд преимуществ, которые делают ее одной из сильнейших армий мира.
«Одна из причин – это хорошо подготовленная оборона. Враг готовился и повторюсь, что это – одна из сильнейших армий мира. Его оборона состояла и состоит из нескольких рубежей обороны. Противник возвел эти оборонные рубежи не за один месяц, а на протяжении того периода, пока мы готовились к наступательным действиям.
Враг использовал свои сильные стороны. Это живая сила, участки минирования, подготовленные позиции, а также готовность без жалости бросать на смерть свой личный состав. У них преимущество в авиации, большая плотность минных полей, насыщенность боевых порядков врага, противотанковых средств, средств РЭБ и ударными дронами, а также и невозможность использования нами в полном объеме бронированной техники, что и осложняло эти наши активные продвижения, что повлияло на скорость наступательных действий», – сказал генерал.
«Скажу откровенно, русские хорошо учатся на наших ошибках, на своих ошибках. Но чем берут русские? Русские берут своим количеством, своими человеческими массами, это у них получается очень хорошо. Не жалея свой человеческий ресурс, они продолжают выполнять те задания, которые перед ними стоят», – заявил Тарнавский.
Спасибо!
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