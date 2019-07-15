15.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, НАТО, Политика, Украина
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Украинский комбат-депутат призвал закончить войну

Главной задачей Украины сегодня является решение вопроса с окончанием войны, без чего нельзя говорить о вступлении в НАТО и ЕС.

Об этом в эфире телеканала NewsOnе заявил бывший командир батальона «Айдар», депутат Верховной рады Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока не закончится война, не будет вступления в НАТО, не будет вступления в ЕС. Не будет переписи населения, потому что это неактуально будет пока мы свои границы не вернем. Не будет изменения Конституции, потому что это будет противоречить самой Конституции и можно будет потом оспорить это в Конституционном Суде. У нас главная проблема – закончить войну, вот и все», – заявил Мельничук.

Примечательно, что ранее Мельничук заявил, что Украина должна была развязать полномасштабную войну в Крыму, чтобы сохранить за собой статус морской державы.

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