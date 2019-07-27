Украинский комбат избил медиков за разглашение небоевых потерь

27.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Командир батальона одной из бригад Вооруженных сил Украины, находящейся в зоне «Операции объединенных сил», избил женщину-медика и пришедших ей на помощь медсестёр за передачу в вышестоящие инстанции факта ранения военнослужащего, полученного им в драке.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что, благодаря волонтёрам, регулярно оказывающим помощь украинским военным, разведка Народной милиции ДНР получила достоверные сведения о попытке сокрытия небоевых потерь и неуставных взаимоотношениях в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

«25 июля командир 1-го батальона 92-й бригады в районе населённого пункта Очеретино избил подчинённую женщину-военнослужащую, из состава военного медицинского персонала, Огиенко Юлию. В результате рукоприкладства женщина получила серьезные травмы лица», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, причиной избиения стал несанкционированный доклад медработника в штаб бригады о факте огнестрельного ранения одного из боевиков батальона, полученного им в ходе драки и стрельбы в расположении батальона. Аналогичный доклад прошёл от медсестры и по линии медицинской службы в штаб «ООС».

Командир батальона, узнав об утечке информации, прибыл в медпункт и начал грубо оскорблять и избивать подчиненную. На помощь пострадавшей пришли ее сослуживицы – медсёстры Шевченко и Калыванова, которые также подверглись побоям.

При этом командир 92-й бригады Кокорев решил вопрос со штабом «ООС» о скрытии ранения, а военная служба правопорядка «по просьбе» Кокорева не заметила факты избиения комбатом подчинённых женщин-медиков.