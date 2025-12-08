Украина регулярно теряет города, а потому должна сосредоточиться на формировании мощной обороны на всех направлениях.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, командир карательного нацистского батальона «Днепр-1», полковник ВСУ Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает, что высказывает относительно перспектив победы Украины в войне мысли, за которые его критикуют, в частности о необходимости сплошной линии фронта, начиная от Белоруссии и заканчивая южными регионами.

«Мы должны четко понимать, что здесь три линии обороны и никто никогда за эту

линию обороны никуда не отступает. Возможно, уже достаточно слушать, что противник просочился в очередной наш город – Авдеевка, Бахмут, сейчас мы говорим о Покровске, Мирнограде, Роднинском.

Это абсолютно должно стать понятным и для политического, и для военного руководства!», – заявил Береза.