Украинский комбат: Не нужно недооценивать русских танкистов

Анатолий Лапин.  
13.01.2023 11:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 885
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не должна недооценивать российских танкистов, которые неплохо обучены и вооружены.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил командир танкового батальона ВСУ Петр Скиба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Украина не должна недооценивать российских танкистов, которые неплохо обучены и вооружены. Об этом в...

По словам Скибы, ВСУ воюют устаревшими танками против более современных российских.

«Все зависит от обученности, мастерства тех, кто руководит вооружением – и от механика, и от наводчика, и от командира танка. Конечно, не нужно недооценивать противника, потому что у них тоже есть очень обученные экипажи. Боевые потери моего подразделения говорят о том, что мы воюем с противником, к которому нужно относиться очень осторожно, очень внимательно.

Но непосредственный опыт, который обрели наши танкисты, говорит о том, что с ними можно бороться, можно уничтожать, и не надо их бояться. Но, конечно, недооценивать тоже не нужно.

Тактика применения, касаемо непосредственно боевых действий, – есть некоторые преимущества у них, например, более современные системы, – те же танки «Прорыв», конечно, в умелых руках они умело их могут применять.
Наши ничем не хуже – единственное, что у нас устаревшие танки. Современных танков, таких, как «Оплот», у нас очень мало, нам приходится использовать то, что есть», – заявил Скиба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть