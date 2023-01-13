Украинский комбат: Не нужно недооценивать русских танкистов

Украина не должна недооценивать российских танкистов, которые неплохо обучены и вооружены.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил командир танкового батальона ВСУ Петр Скиба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Скибы, ВСУ воюют устаревшими танками против более современных российских.

«Все зависит от обученности, мастерства тех, кто руководит вооружением – и от механика, и от наводчика, и от командира танка. Конечно, не нужно недооценивать противника, потому что у них тоже есть очень обученные экипажи. Боевые потери моего подразделения говорят о том, что мы воюем с противником, к которому нужно относиться очень осторожно, очень внимательно.

Но непосредственный опыт, который обрели наши танкисты, говорит о том, что с ними можно бороться, можно уничтожать, и не надо их бояться. Но, конечно, недооценивать тоже не нужно.

Тактика применения, касаемо непосредственно боевых действий, – есть некоторые преимущества у них, например, более современные системы, – те же танки «Прорыв», конечно, в умелых руках они умело их могут применять.

Наши ничем не хуже – единственное, что у нас устаревшие танки. Современных танков, таких, как «Оплот», у нас очень мало, нам приходится использовать то, что есть», – заявил Скиба.