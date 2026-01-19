Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть должна брать в руки оружие и на собственном примере показывать людям, как надо воевать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора», депутатом ВР прошлого созыва заявил командир батальона ударных беспилотных систем 46-1 бригады ВСУ Сергей Лукашов, в свое время занимавший должность начальника Днепродзержинского райуправления полиции.

«Знаете, почему власти провалили мобилизацию полностью на сегодняшний день? Потому что реально власть не может показать пример – делай, как я. Должны быть первые лица государства, которые когда-то занимали должности, принимали решения в масштабах государства. И они должны своим примером показать солдатам: посидеть в тех окопах, поуправлять этим дроном, выстрелить из гранатомета, убить пару русских», – призывал укро-комбат Лукашов.

По его мнению, для примера представители власти могут еще отправить на фронт своих дедей.