Украинский комбриг: «Молодежь должна почувствовать ужас войны и осознать, что москаль – враг»

Игорь Шкапа.  
29.01.2024 09:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Чем больше ужасов от войны испытают украинцы, тем якобы легче им будет в будущем, когда закончатся боевые действия .

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины полковник Игорь Оболенский.

Чем больше ужасов от войны испытают украинцы, тем якобы легче им будет в будущем,...

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«Если раньше мы воевали за свой дом, за свою семью, то сейчас мы переходим в войну за свою нацию. И у людей в голове это уже меняется. Они понимают, что война будет долгой, они начинают понимать, что нужно воевать за нацию. Сейчас, мне кажется, у нашего народа приходит принятие реальности»», – сказал Оболенский в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

По его словам, «очень хотелось всего и быстро.

«Но война не будет 5-10 лет, она будет длиннее. Этот сосед будет с нами всегда рядом, и всегда он будет хотеть что-нибудь с нами сделать», – говорит комбриг.

Он подчеркнул, что возраст мобилизации на Украине необходимо понизить до 21 года.

«Я считаю, что война – это дело мужчин и молодых. И чем больше сейчас людей почувствует на себе ужас этой войны и ужас этого соседа, тем легче нам будет через 5–10 лет, когда эта молодежь будет строить эту страну.

Мы можем только удержать эту войну, что-нибудь изменить на поле боя. А дальше строить будете вы, строить будут другие ребята, которые сейчас в институтах учатся. Но уже с пониманием, что москаль – это враг», – резюмировал Оболенский.

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