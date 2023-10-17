Украинский комбриг признал, что ВСУ бессильные против «Ланцетов» и «Орланов»

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Русские якобы являются дикарями, но при этом серьезно опережают Украину по БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, заявил основатель неонацистского батальона Азов (запрещен в РФ), а ныне командир 3-й штурмовой бригады ВСУ, которая воюет под Артемовском, депутат ВР прошлого созыва Андрей Билецкий.

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«Смотрите, самая большая наша проблема – это то, что по беспилотным системам оперативно-тактического класса русские намного впереди. В первую очередь, я говорю об «Орлане», потому что это большая проблема для нас. Проблема по многим причинам – это арткорректировка, разные типы разведки, потому что это и комплекс радиоэлектронной разведки. Качественно глушить «Орлан» нам не удается. Его, безусловно, можно сбивать – и Стрелой-10, и, например, более сложными комплексами типа ТОР. Но ПВО у нас, как известно, испытывает значительный дефицит, особенно фронтовое ПВО. Этот БПЛА – огромная проблема», – сказал Билецкий в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

Он добавил, что порой «в полосе бригады может висеть 11 «Орланов».

«Что такое «висящий Орлан»? Это значит, что твоя артиллерия не работает. Это значит, что твое наступление на бронетехнике или сколь-либо серьезными группами, взводами невозможно. Это значит, что ты не можешь довезти БК на позиции никак. Ты не можешь проводить инженерные работы, рыть капониры, строить блиндажи. У меня был опыт использования почти всех типов западных образцов БПЛА и «Лелеки». Безусловно, «Орлан» более эффективен», – признает комбриг.

Второй проблемой он называет беспилотник «ланцет», против которого «пока нормальное противодействие не найдено».

«Абсолютное большинство артиллерийских систем поражаются «Ланцетом». Это дешево, достаточно высокоточно, насколько мне известно, они оценивают примерно до трети вылетов как успешные. В чем мы сильнее? Это контроль непосредственно линии боевого столкновения. То есть у нас огромное количество мавиков, в первую очередь, пока. Все еще за счет волонтёров. Плюс у нас есть «Старлинк», это дает нам в этом плане гораздо больше возможностей. Но вот по беспилотникам высшего класса у русских огромное пока преимущество», – сокрушается основатель «Азова».

При этом он надеется, что по FPV-дронам у ВСУ всегда будет преимущество.

«У них все-таки, скажем так, уровень погружения в современность, в компьютерные игры, в айфоны у населения гораздо ниже, чем у нас. Это такие дикие люди в прямом смысле слова, – утверждает Билецкий. – А что такое FPV? Кто летает на FPV? Те, кто шпилил в компьютерные игры и занимался этим на достаточно серьезном уровне. У нас это 70% молодежи. У них – 25% молодежи. Безусловно, в Питере, Москве, пожалуй, все такие. Но они в армию не уходят, в том числе потому, что мотивации нет. Соответственно нам будет в этом плане легче».