На боеспособности украинских подразделений серьезно сказывается отсутствие полноценных ротаций и отдыха.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир 93-й ОМБр ВСУ Павел Палиса, указавший, что украинская армия ощутила нехватку помощи от США, которая не предоставлялась около полугода.

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«Боеприпасов — так, чтобы их было достаточно, сколько хочет командир, — не было вдоволь никогда. И вряд ли, наверное, будет. Таковы реалии. Но постепенно ситуация с боеприпасами становится тяжелой. И где-то мы пытаемся это компенсировать на своем уровне использованием беспилотных систем, других средств поражения типа FPV-дрон», – сказал Палиса в интервью киевскому антирссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

При этом, отвечая на вопрос, сколько вы продержитесь в таком режиме, он заявил, что не любит прогнозировать.

Нынешнюю весну украинский командир охарактеризовал как «очень тяжелую».

«И весна, и будущее лето. И если мы не консолидируем усилия — военные, государство, общество, в целом народ — нам будет труднее и труднее», – признает комбриг.

По его словам, подразделения ВСУ все больше устают, а потому нуждаются в замене для подготовки, доукомплектования и отдыха, но этот пункт «все еще не решен».

«А это прямо скажется на бойцах, на эффективности выполнения поставленных нам задач, на восприятии бойцами всего происходящего. Мне почему-то хочется верить в то, что если не будет дефицита в доукомплектовании, подразделения не так остро будут чувствовать все эти нагрузки, как физические, так и моральные. Ощутимо уменьшится выгорание в моральном плане и тому подобное. Это все влияет на качество боя, на качество управления и вообще на всю картинку по линии соприкосновения», – говорит собеседник издания.

Он требует «нейтрализовать враждебное противодействие мобилизации» и убеждать людей, что «война стороной никого не обойдет».

Любопытно, что командир одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ дал понять, что сегодня Украина не является самостоятельным государством.

«Я убежден, что с последним выстрелом эта война не закончится. Победа в моем понимании это когда то, как жить украинскому народу и государству Украина, будет решаться в Киеве. Не в Брюсселе, не в Вашингтоне, не в Москве, Пекине или еще где-нибудь. А сам народ будет решать, как ему жить, развиваться Потому что время от времени я смотрю ленту новостей, и там те и те поговорили там и там об Украине. Я не хочу так. Я хочу, чтобы мы сами решали, как мы будем жить», – резюмировал Палиса.