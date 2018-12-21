Украинский композитор нашел способ отправить Бандеру обратно во Львов
Украина должна стать федеративным государством.
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, если какая-то часть населения Украины хочет славить Бандеру, то делать она это должна только в рамках федерации.
«Я считаю, что страна должна быть федеративной. Это значит, что, если вы хотите, чтобы у вас был Бандера – ваш национальный герой – пожалуйста, у себя в крае, который будет частью федерации Украина, ставьте ему памятники, облизывайте и так далее, и тому подобное. Но у нас очень разная страна и мы своей политикой довели уже до того, что у нас кроме России еще есть целый ряд внешних врагов… Если уже на картах Польши западные земли украинские подписывают как «малая Польша». Это уже симптомпчик такой», – заявил Быстряков.
Также Быстряков заявлял, что на Донбассе нет российских регулярных войск, Украина не воюют с Россией, а в стране уже четыре года идет именно гражданская война.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин отверг идею федерализации страны.
Метки: Владимир Быстряков, мнение
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