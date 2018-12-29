Украинский композитор неспособность «свидомых» к компромиссу назвал жлобством

29.12.2018, Киев, Владимир Гладков

С бескомпромиссной позицией украинских националистов о мире в Донбассе можно забыть.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украине нужна федерализация, при которой субъекты федерации будут иметь право на собственное мнение и идеологию.

«Потому что людей, почитающих бандеровцев, нельзя свести с людьми, которые почитают Клима Ворошилова – ещё недавно Ворошиловоград назывался Луганск. Значит во главу угла надо ставить взаимоуважение, и тогда может быть федерализация», – сказал гость студии.

«Очень непопулярное слово сегодня», – заметил ведущий.

«А война популярное? Если не предоставить права голоса людям, которые не хотят жить в этой Украине – в Крыму не хотели и на Донбассе, и не зря пару дней назад кто-то из администрации Трампа назвал их не террористами, не российскими наёмниками, а повстанцами. А это уже немножечко меняет дело», – подчеркнул Быстряков.

«Посмотрите, что делается – их точка зрения это «вы должны так, как я хочу». Не «мы должны найти точки соприкосновения и компромисса», а «вы должны жить так, как я хочу, иначе палкой». Это точка зрения жлоба», – убежден композитор.

Комментируя тему внутригосударственной напряжённости на почве церковного вопроса, Быстряков отметил, что шансы на начало открытых столкновений очень высокие.

«Навесили на них (УПЦ МП – ред.) ярлык, отсюда – оружие будут находить в подвалах, призывы. Насколько я знаю церковь Московского патриархата, прежде всего, призывала к миру на Донбассе. Филаретовская церковь призывала к тому, чтобы подавить Донбасс силой. Вот и всё, решайте сами», – добавил украинский композитор.