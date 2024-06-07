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Европу охватил военный психоз, который приведет к закономерному результату, а именно, к прибытию на территорию Украины западноевропейских воинских частей.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в программе «Доброе утро, Венгрия» на радиостанции Kossuth Radio.

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«Сейчас мы приближаемся к точке невозврата, к концу наших возможностей остановить войну. Мы не изолировали этот региональный конфликт, и теперь украинская война расползается по всему миру», —сказал он.

При этом, отмечает Орбан, каждый шаг Запада встречает ответную реакцию России, и «мы находимся в последние моменты перед достижением точки невозврата».

Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия должна любой ценой оставаться вне военной миссии НАТО в Украине. В противном случае контроль над венгерскими воинскими частями будет передан командующему НАТО, и с этого момента венгерские войска больше не смогут удерживаться в стороне от войны.

Как отметил Орбан, договор, который подписала Венгрия, определяет НАТО как оборонительный альянс, «поэтому никто не может заставить нас принимать участие в военных действиях за пределами территории НАТО, тем более давать на это деньги».

По его словам, сейчас НАТО требует от стран-членов 45 миллиардов долларов США в год, но премьер-министр Венгрии отказался одобрить это требование.

«Мы уже многое потеряли в войне, потому что люди финансируют ее против своей воли», — сказал г-н Орбан.

Он отметил, что в магазинах придется платить военную надбавку, поскольку экономика не функционирует должным образом.

«Мы вынуждены продолжать платить в казну ЕС суммы, которые Брюссель отправляет Украине», – добавил он.