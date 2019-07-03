Украинский консенсус на Западе разрушается

03.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Международная ситуация складывается не в пользу Киева, а возвращение российской делегации в ПАСЕ – это первый звоночек для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Владимир Фесенко, ранее обслуживавший интересы президента Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украине нужно сменить тактику и прекратить антироссийские протестные истерики на международных площадках.

«Самое главное – разрушение единства западного мира, это самый серьезный вызов. По ПАСЕ – это первый звоночек, на мой взгляд. Нам просто нужно быть готовым, что риски и вызовы в этом плане могут возрастать и нам надо быть бдительнее. Надо использовать гибкую тактику. Прямолинейное лобовое отрицание, истерическая критика «вы нас предали», она ничего не даст. А тем более, уход из ПАСЕ – это просто признание поражения.

Сейчас самое главное не бросаться в эмоциональные крайности по разным вопросам, а активнее взаимодействовать офису президента, министерству иностранных дел. В том числе, в выработке последовательной, системной тактики по отношению к ПАСЕ», – заявил Фесенко.

По его мнению, в условиях изменения политики Запада, Украина должна оставаться проблемой для России.

«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы не забывали про нас. Именно по этой причине, возвращаясь к теме ПАСЕ, и там мы должны оставаться, чтобы быть зубной болью для россиян. Да, вы вернулись, ребята, но мы вам комфортной жизни давать не должны», – сказал политолог.