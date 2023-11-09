Украинский консул переправила 900 нелегалов в ЕС

Украинские дипломаты оказывают содействие для незаконного въезда на территорию ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией и во взаимодействии с Министерством иностранных дел заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска.

В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, организовавшей международный «трафик». Пребывая в должности в дипломатическом учреждении, она за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины», – говорится в сообщении.