Украинский консул переправила 900 нелегалов в ЕС

Игорь Шкапа.  
09.11.2023 11:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Миграция, Скандал, Сюжет дня, Украина


Украинские дипломаты оказывают содействие для незаконного въезда на территорию ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Украинские дипломаты оказывают содействие для незаконного въезда на территорию ЕС. Об этом, передает корреспондент...

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«Контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией и во взаимодействии с Министерством иностранных дел заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска.

В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, организовавшей международный «трафик». Пребывая в должности в дипломатическом учреждении, она за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины», – говорится в сообщении.

Дипломат оформляла своим клиентам визы для въезда на Украину как студентов украинских заведений высшего образования. Стоимость услуги составляла трех тысяч долларов с человека.

«К незаконной деятельности фигурантка привлекла двух иностранцев. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об «условиях поездки» и передавали деньги организатору схемы. По имеющимся данным, «услугами» злоумышленников воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска. Полученные доходы консул тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и в Одессе», – указывает СБУ.

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