Украинский консул переправила 900 нелегалов в ЕС
Украинские дипломаты оказывают содействие для незаконного въезда на территорию ЕС.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией и во взаимодействии с Министерством иностранных дел заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска.
В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, организовавшей международный «трафик». Пребывая в должности в дипломатическом учреждении, она за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины», – говорится в сообщении.
Дипломат оформляла своим клиентам визы для въезда на Украину как студентов украинских заведений высшего образования. Стоимость услуги составляла трех тысяч долларов с человека.
«К незаконной деятельности фигурантка привлекла двух иностранцев. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об «условиях поездки» и передавали деньги организатору схемы. По имеющимся данным, «услугами» злоумышленников воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска. Полученные доходы консул тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и в Одессе», – указывает СБУ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.