05.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Криминал, Молдова, Общество, Политика, Скандал, Украина
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Украинский консул в Бельцах подозревается в изнасиловании несовершеннолетней молдаванки


Сотрудник посольства Украины в Молдове подозревается в изнасиловании 17-летней девушки.

Об этом сообщает Deschide.md со ссылкой на источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Факт изнасилования девушки двумя мужчинами 37 и 38 лет подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции города Бельцы Евгения Молчанова, но отказалась сообщать детали.

«Устанавливаются все обстоятельства, но учитывая то, что она несовершеннолетняя, мы обязаны защищать ее. Других деталей пока предоставить не можем», – сказала она.

По данным СМИ, один из двух мужчин был задержан на 72 часа, а второй, 37-летний, пока не был задержан в связи с тем, что у него есть дипломатическая неприкосновенность. Якобы речь идет о консуле Украины в Бельцах Александре Сторожуке.

«Информация о причастности сотрудника консульства в Бельцах к этому преступлению сейчас проверяется и устанавливаются все обстоятельства. Он не задержан, обвинений в каком-либо преступлении ему не предъявлены.

До окончания расследования, которое проводят компетентные органы Республики Молдова, ничего не можем комментировать. Насколько я знаю, он на месте, работает», – сообщила Комсомольской правде в Молдове сотрудница посольства Украины в РМ Алла Отверченко, ответственная за связь с СМИ.

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