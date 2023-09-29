Украинский «контрнаступ» разбился о продуманную российскую стратегию – генерал Кривонос

Анатолий Лапин.  
29.09.2023 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские расчеты на наступление не оправдались и разбились о мощную российскую оборону.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские расчеты на наступление не оправдались и разбились о мощную российскую оборону. Об этом...

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По мнению Кривоноса, виноваты в этом представители киевского режима, которые слишком много «трындели» о готовящемся «контрнаступе».

«Эта война показала, что определенные расчеты не срабатывают абсолютно. Второй вопрос – враг достаточно быстро учится, реально быстро, применяет свою тактику и стратегию применения войск. Наши расчеты, касаемо нашего наступления, разбились об их способность мощного фортификационного обустройства местности.

Если бы наши политики меньше трындели на протяжении предыдущего полугода и рассказывали о направлениях, как они будут наступать, то, наверное, было бы немного проще», – заключил Кривонос.

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