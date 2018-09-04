04.09.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Украина
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Украинский корабль отбуксирован в Севастополь



Российские пограничники задержали украинское рыболовное судно «ЯОД 2015» в акватории Черного моря и отбуксировали его в Севастополь.

Об этом говорится в сообщении так называемого украинского «ГУ Нацполиции в АР Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что судно вместе с экипажем было задержано 28 августа этого года. По этому факту украинская полиция возбудила уголовное дело, посчитав задержание незаконным.

«В ГУНП в АР Крым и г.. Севастополе поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины о задержании 28.08.2018 года представителями «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна «ЯОД 2105» и членов его команды .
Четверо украинских рыбаков содержатся на пограничной заставе м. Севастополь по настоящее время», – говорится в сообщении.

Ранее украинские пограничники захватили крымское рыболовецкое судно «Норд» вместе с экипажем.

По словам фейкового представителя президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, ужесточение Россией пограничного контроля в Азовском море – это прямое следствие захвата «Норда», и это будет иметь долгосрочный характер.

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