Украинский «коронавирусный» фонд уже наполовину растащили – Суслов

07.09.2020, Киев, Игорь Петров

Деньги фонда борьбы с коронавирусом потратили на посторонние нужды, хотя на них Украина могла подготовиться ко второй волне пандемии. Теперь заболеваемость растет, а в стране не хватает больниц.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень скоро встанет вопрос об ответственности тех, кто фонд, выделенный Верховной Радой на борьбу с коронавирусом, больше половины из этих 4 млрд грн забрал, направил на стройку, еще куда-то. А сейчас выясняется, что мест в больнице не хватает в Киеве. Это и прогнозировалось, надо было эти места создавать. Надо было стимулировать врачей, нормально платить им. Все это не было сделано.

Теперь в Украине постоянно растут показатели по заболевшим и умершим. На неделе мы опять увидим, что показатели увеличатся. Да, мы притормозили с карантинными мерами рост заболеваемости. Но это было бы оправдано только с одной точки зрения – если бы страна подготовилась, если бы было построено и перепрофилировано достаточное количество больниц, закуплено оборудование чтобы людям оказывалась помощь.

А теперь деньги из коронавирусного фонда забрали, но почти все обследования, которые проводятся – платные. Даже те, кто находятся с коронавирусными больными, обязаны периодически проходить эти тесты. Они платят за них за свой счет. Врачи еще и за свой счет себе делают их. У нас явно большие злоупотребления в финансовой сфере», – сказал Виктор Суслов.

Напомним, Фонд борьбы с коронавирусом был создан Верховной радой Украины в апреле 2020 года. Ожидалось, что деньги из фонда должны были направить на медицинские закупки и доплаты медработникам. В июне средства фонда были частично потрачены на нужды Министерство внутренних дел и другие цели.