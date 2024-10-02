Украинский кошмар: Угледар открывает перед Россией отличные оперативные возможности

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Потеря Украиной Угледара приведет к расширению направления российских ударов, а ВС РФ получают удобную логистику, заменяющую Крымский мост.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского коллаборанта Евгения Киселева заявил украинский военный эксперт .полковник запаса Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Потеря Украиной Угледара приведет к расширению направления российских ударов, а ВС РФ получают удобную...

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«Потеря Угледара приведет к тому, что противник получает достаточно серьезное преимущество в плане обеспечения потребности южного направления. То есть, если раньше можно было говорить о том, что значение Крымского моста было очень большим в плане обеспечения подвоза войск, которые действуют на южном направлении у противника, то на сегодняшний день, в общем-то, он не является уже настолько важным объектом после того, как украинские войска выбиты из Угледара.

Тактически сегодня, прямо сейчас, это не приводит к тому, что мы будем наблюдать какой-то обвал фронта и массовое бегство украинских войск в сторону Курахово, далее на восток, то есть покидать Донецкую область. Но нужно понимать, что это может серьезно повлиять на оперативную обстановку будущих кампаний. То есть, противник получает возможность наращивать группировку своих войск на южном направлении, получает возможность маневрировать своими силами и средствами на восточном направлении, что может создать очень серьезные угрозы в оперативном плане для последующих действий в последующих кампаниях», – заявил Грабский.

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