Украинский кризис: «Ничего не делая, Трамп сделает все»

Елена Острякова.  
12.07.2024 10:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп в случает своей победы на президентских выборах в США не станет распускать НАТО.

Об этом в интервью  в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил независимый бельгийский политический аналитик, профессор Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп в случает своей победы на президентских выборах в США не станет распускать...

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«Я не думаю, что мистер Трамп попытается распустить НАТО. Это втянуло бы его в огромные бои на Капитолийском холме. Они истощили бы его политический капитал без какой-нибудь заметной выгоды по его позиции в отношении войны в Украине и американской внешней политике в целом», – сказал Доктороу.

При этом он полагает, что у Трампа будет способ остановить войну на Украине.

«Все, что ему нужно сделать, это не поддержать. Не давать дополнительных средств, не заставлять конгресс просить дополнительных средств для Украины и не отправлять военную технику с наших складов. И не размещать заказы у американских производителей оружия для отправки на Украину. Ничего не делая, он будет делать все», – сказал Доктороу.

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