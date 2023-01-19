Украинский Кулеба сдал своих болгарских подельников

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Украинский сегмент Интернета послушно подхватил провокационный вброс немецкого издания Die Welt под громким заголовком: «Страна, которая тайно спасла Украину».

Речь идет о том, что Болгария предоставила Украине топливо и советское оружие в начале войны – самое трудное время для украинской армии. Однако болгары «сделали это тайно из-за присутствия пророссийских политиков в правительстве Кирилла Петкова».

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Что занятно, об этом с восторгом пишет и ведущее новостное СМИ Болгарии – news.bg, чью цитату я и привёл выше. Парадоксальность ситуации состоит в том, что эта новость, для болгар уже давно не новость. Наше издание писало об этом, да и болгарские СМИ подтверждали это в своих публикациях.

Как эта ситуация представлена сегодня? Приведу прямые цитаты из болгарских источников.

«Болгарское правительство разрешило экспортировать вооружения не напрямую на Украину, а через посредников. Польский аэропорт «Жешув», расположенный в 70 километрах от украинской границы, сыграл важную роль в перевозках. Использовались и наземные маршруты через Румынию и Венгрию. По нашим подсчетам, около 1/3 боеприпасов, необходимых украинской армии в начале войны, пришли из Болгарии», – говорит бывший премьер Болгарии Кирила Петкова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поспешил засвидетельствовать собственное участие в афере:

«Мы знали, что на болгарских складах находится большое количество необходимых боеприпасов, поэтому украинский президент Владимир Зеленский послал меня, чтобы я мог использовать дипломатические рычаги для их получения». Кулеба открыто признаёт, что действовал не как дипломат, а как диверсант, вынудив Петкова и его людей действовать, нарушая решение Народного собрания, отказавшегося на тот момент от поставок оружия Украине. Фактически Петков признается в совершении преступления, а Кулеба подтверждает его показания.

Открою секрет Полишинеля, который известен не только болгарским политикам, но и большинству рядовых граждан страны. Врут оба – и Петков, несколько месяцев поуправлявший Болгарией, и украинский министр-попрошайка Кулеба, причем нагло и откровенно.

Решение о продаже болгарского оружия польским и румынским фирмам принималось не из политических соображений, а исключительно по причине патологической жадности. Причем распоряжение исходило не от Петкова, а от министра экономики и промышленности Болгарии Корнелии Ниновой.

Именно её подпись стояла под документами на продажу оружия. Той самой Ниновой, которая по совместительству является лидером старейшей левой и условно пророссийской Болгарской социалистической партии.

На тот момент, когда осуществлялась львиная доля поставок оружия из Болгарии, страной управляло служебное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым. Нинова заправляла в этом правительстве вопросами экономики. Продажа старых, ещё советских времен, боеприпасов ей показалась «выгодной сделкой».

Как говорится, с такими друзьями и врагов не нужно.

Изгнанный из премьерского кресла Кирил Петков, известный своей агрессивной антироссийской позицией, примазываясь к этой оружейной афере, попросту набивает себе цену перед спонсорами собственной политической силы. Украинский министр Кулеба занят аналогичным шулерством, присваивая себе чужие «заслуги».

Именно эта грязная история с тайными поставками вооружений и стала основной причиной затяжного правительственного кризиса в Болгарии. Жители страны уже сбились со счета, в который раз им приходится отправляться на очередные внеочередные парламентские выборы. Местные политики, прорвавшись к заветным депутатским креслам, никак не могут сформировать большинство в парламенте и, следовательно, легитимное правительство.

Болгарские социалисты, прежде многие годы управлявшие страной, растеряли большинство своих сторонников. Участие лидера партии Ниновой в оружейной афере привело возглавляемую ею политическую силу на последних выборах на позорное пятое место.

Людей не особо интересовало, что руководило партийной бонзой – финансовая заинтересованность или тщательно скрываемая русофобия. Народ проголосовал ногами, попросту проигнорировав избирательный процесс. Напомню, что менее половины болгар, лишь 40% (по официальной статистике) пришли на избирательные участки.

Справедливости ради, следует сказать, что и среди прозападных партий, прошедших в парламент, согласия нет. Вероятно их зарубежные кураторы имеют различные интересы и объединены одной лишь пещерной ненавистью к России.

Очередная попытка сформировать правительство страны медленно, но уверенно стремится к ожидаемому краху. Два мандата от президента Радева, иначе говоря, разрешения на создание кабинета министров, были возвращены.

Третья попытка, в соответствии с конституцией Болгарии, предоставлена социалистам.

Вероятность поддержки третьего мандата большинством депутатов, неуклонно стремится к нулю. То есть страной снова будет управлять служебное правительство и предстоят ещё одни, уже четвертые за последнее время, выборы в Народное собрание.

Перспективы политического будущего Болгарии, весьма туманны. Партии евроатлантического толка не могут добиться согласия, преследуя свои шкурные интересы. У левых сил появился явный лидер – партия «Возрождение» во главе с Костадином Костадиновым. Это движение достаточно новое на политической арене Болгарии, причем удивительно быстро прогрессирующее. Однако давление со стороны кураторов из Брюсселя и Вашингтона, да и местных ястребов исключительное. Обвинения в «работе на Россию» сыплются ежедневно…

Однозначно можно утверждать лишь одно: лакмусовой бумажкой на предстоящих выборах будет отношение к активным попыткам втягивания Болгарии в глобальный военный конфликт между Россией – и НАТО.

С величайшим сожалением приходится констатировать: западные стратеги, практически израсходовав украинский ресурс, готовят новые площадки для давления на Российскую Федерацию.

Вполне вероятно, что роль одной из таких площадок уготована Болгарии. Удастся ли болгарам избежать незавидной участи, будет зависеть исключительно от их способности принимать самостоятельные, разумные решения, во благо своего государства и граждан страны.