Украинский лес продолжают обнулять, несмотря на мораторий

03.09.2018, Киев, Игорь Петров

Мораторий на экспорт леса-кругляка не работает, а потому украинский лес-кругляк уже лежит на складах в Польше.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил депутат Ярослав Москаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая из имеющихся проблем – это вырубка лесов. И эпопея, которую мы наблюдали все каникулы. Мораторий на экспорт леса-кругляка вроде как есть, а лес-кругляк все равно идет за границу. Какие законы, какие нормативные акты нужно еще ввести, чтобы остановился контрабандный вывоз? Кого, когда и чем замотивировать, чтобы кругляк оставался в Украине?”, – возмутился депутат.

“Пока мы пытаемся заставить Европу зайти на территорию Украины со своими предприятиями и создать тут рабочие места, украинский кругляк за все это время уже лежит на складах Польши. И лесники, на которых искусственно пытаются переложить проблему, тут ни при чем. Они делают свою работу. А вот вопрос именно в контрабанде, таможенниках и железной дороге, на чьих вагонах едет украинский кругляк за границу», – заявил Москаленко.