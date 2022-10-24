Украинский летчик анонсировал удары по Москве «уже в ближайшее время»

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Новости Украины

Украина может начать бить по Москве своими беспилотниками уже «в ближайшее время». Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный летчик в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Свитана, об этом свидетельствуют обнародованные открытые данные по возможностям будущих украинских дронов.

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«Было заявление «Укроборонпрома» о производстве дронов такого уровня, причем, есть уже некоторые тактико-технические данные дронов. Уже заявлено, что дрон может идти до тысячи километров, а это за Москву. До Москвы от Шостки до 500 километров. То есть, этот дрон уже может заходить в два раза дальше, чем за Москву от Украины. Боевая часть этого дрона – 75 килограмм, это примерно почти столько же, как и «Хаймарса», которым мы сейчас мосты разбиваем, допустим, Антоновский. 90 килограмм у «Хаймарса», 75 килограмм у этого дрона. Он, естественно, будет управляемый на всем этапе полета с определенной электроникой. У нас нет санкций, потому у нас есть доступ ко всей элементной базе, ко всем спутникам и всем платам, которые могут производить мировые компании. Потому наш «Укроборонпром», как минимум в заявленном этом дроне уже его разложил. Я думаю, в ближайшее время мы услышим до глубины тысячи километров на территории России подрыв военных баз, военных объектов. Это как минимум то, что уже заявлено», – заявил Свитан.