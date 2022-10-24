Украинский летчик анонсировал удары по Москве «уже в ближайшее время»

24.10.2022  13:58 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Москва, Россия, Украина
Новости Украины

Украина может начать бить по Москве своими беспилотниками уже «в ближайшее время». Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный летчик в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Свитана, об этом свидетельствуют обнародованные открытые данные по возможностям будущих украинских дронов.

Украина может начать бить по Москве своими беспилотниками уже «в ближайшее время». Об этом...

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«Было заявление «Укроборонпрома» о производстве дронов такого уровня, причем, есть уже некоторые тактико-технические данные дронов. Уже заявлено, что дрон может идти до тысячи километров, а это за Москву.

До Москвы от Шостки до 500 километров. То есть, этот дрон уже может заходить в два раза дальше, чем за Москву от Украины. Боевая часть этого дрона – 75 килограмм, это примерно почти столько же, как и «Хаймарса», которым мы сейчас мосты разбиваем, допустим, Антоновский. 90 килограмм у «Хаймарса», 75 килограмм у этого дрона.

Он, естественно, будет управляемый на всем этапе полета с определенной электроникой. У нас нет санкций, потому у нас есть доступ ко всей элементной базе, ко всем спутникам и всем платам, которые могут производить мировые компании. Потому наш «Укроборонпром», как минимум в заявленном этом дроне уже его разложил.

Я думаю, в ближайшее время мы услышим до глубины тысячи километров на территории России подрыв военных баз, военных объектов. Это как минимум то, что уже заявлено», – заявил Свитан.

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