Украинский летчик хвастается позывным, взятым у нацистского пилота

Анатолий Лапин.  
27.04.2023 10:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Украинский военный летчик Вадим Ворошилов, известный тем, что угробил свой истребитель МиГ-29 во время боев с российскими дронами, за что получил звание героя Украины, хвалится, что свой псевдоним «Карайа» позаимствовал у нацистского пилота.

Как заявил Ворошилов в эфире «Радио НВ», примером послужил Эрих Хартманн, пилот Люфтваффе, который считается самым результативным немецким летчиков периода Второй мировой войны.

Украинский военный летчик Вадим Ворошилов, известный тем, что угробил свой истребитель МиГ-29 во время...

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«14-й год, первые голоса, когда страна, уже на тот момент агрессор, начинает нас называть нацистами и давать нам такое клеймо, у меня ломают «Инстаграм» (запрещенная в России соцсеть, – авт.), я завожу новую страницу и с такой иронией – раз нацисты, потому «Карайа». Это позывной Эриха Хартманна, потому такая ирония. И с подписи «Инстаграма» так оно и дошло до нашего времени», – заявил Ворошилов.

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