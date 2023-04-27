Украинский летчик хвастается позывным, взятым у нацистского пилота

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Украинский военный летчик Вадим Ворошилов, известный тем, что угробил свой истребитель МиГ-29 во время боев с российскими дронами, за что получил звание героя Украины, хвалится, что свой псевдоним «Карайа» позаимствовал у нацистского пилота.

Как заявил Ворошилов в эфире «Радио НВ», примером послужил Эрих Хартманн, пилот Люфтваффе, который считается самым результативным немецким летчиков периода Второй мировой войны.

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«14-й год, первые голоса, когда страна, уже на тот момент агрессор, начинает нас называть нацистами и давать нам такое клеймо, у меня ломают «Инстаграм» (запрещенная в России соцсеть, – авт.), я завожу новую страницу и с такой иронией – раз нацисты, потому «Карайа». Это позывной Эриха Хартманна, потому такая ирония. И с подписи «Инстаграма» так оно и дошло до нашего времени», – заявил Ворошилов.