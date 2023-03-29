Украинский летчик: «Нужно четыре миллиона снарядов для уничтожения ВС РФ»

В следующей решающей битве ВСУ не должны позволить российской армии выйти с территории Украины..

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То количество техники, которая нам передаётся сейчас. Во-первых, техники и боеприпасов никогда не хватает на линии фронта, его всегда мало. Но есть определённые формульные цифры, по которым можно определить, что нам нужно для выполнения того или иного действия. Генерал Залужный перед новым годом эти цифры обозначил – нам их дают, и дают, наверное, раза в полтора больше, исходя из того движения, которое сейчас видно.

Да, техника зашла, зашли танки, зашли БМП, ждём боеприпасов. Опять – количество боеприпасов. Очень проблематично выполнить наступательные действия тем количеством боеприпасов, которое, по крайней мере сейчас озвучено, маловато. Нам надо 10-15 тысяч снарядов в сутки, у нас есть пять», – сказал полковник.