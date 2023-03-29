Украинский летчик: «Нужно четыре миллиона снарядов для уничтожения ВС РФ»

Вадим Москаленко.  
29.03.2023 08:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 881
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В следующей решающей битве ВСУ не должны позволить российской армии выйти с территории Украины..

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В следующей решающей битве ВСУ не должны позволить российской армии выйти с территории Украины.....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«То количество техники, которая нам передаётся сейчас. Во-первых, техники и боеприпасов никогда не хватает на линии фронта, его всегда мало. Но есть определённые формульные цифры, по которым можно определить, что нам нужно для выполнения того или иного действия. Генерал Залужный перед новым годом эти цифры обозначил – нам их дают, и дают, наверное, раза в полтора больше, исходя из того движения, которое сейчас видно.

Да, техника зашла, зашли танки, зашли БМП, ждём боеприпасов. Опять – количество боеприпасов. Очень проблематично выполнить наступательные действия тем количеством боеприпасов, которое, по крайней мере сейчас озвучено, маловато. Нам надо 10-15 тысяч снарядов в сутки, у нас есть пять», –  сказал полковник.

По его словам, Украине нужно четыре миллиона снарядов.

«Даже из того миллиона, что нам передают… война-математика. Мы в прошлом году использовали миллион снарядов – уничтожили 100 тысяч человек, а сейчас 400 тысяч русских. То есть нам надо как минимум четыре миллиона снарядов для того, чтобы уничтожить российскую армию, а нам её нельзя выпускать ни в коем случае.

Выпустили уже из-под Киева, выпустили из-под Изюма, выпустили с Правого берега, она концентрируется в районе Донбасса и начинает наступать», – объяснил Свитан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть