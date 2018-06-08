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Украинский летчик: Я не жалею, что перешёл на сторону ДНР
Бывший летчик ВВС Украины Евгений Волков перешел на сторону ДНР, отказавшись выполнять преступные приказы своего руководства.
Об этом бывший военнослужащий рассказал в интервью каналу «Царьград», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он также сообщил, почему принял такое решение.
«После того, как авиация начала наносить удары по городам, по Горловке, где у меня в тот период находились и находятся родственники, плюс, когда по Луганской администрации был нанесён удар авиацией, и потом было сказано, что это сепаратисты запустили ракетой в кондиционер, для меня стало понятно, что армия применяется для уничтожения народа Донбасса. Я не смирился с этим, и попытался перейти на сторону ДНР, чтобы не выполнять преступных приказов киевской власти», – сказал летчик.
Бывший украинский военнослужащий не жалеет о своём выборе.
«Если я хоть чуточку чем-то помог, то это хорошо», – отметил Волков.
Метки: ВВС Украины, военные преступления ВСУ, Евгений Волков, конфликт в Донбассе, обстрелы мирных жителей
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