08.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова
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Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинский летчик: Я не жалею, что перешёл на сторону ДНР


Бывший летчик ВВС Украины Евгений Волков перешел на сторону ДНР, отказавшись выполнять преступные приказы своего руководства.

Об этом бывший военнослужащий рассказал в интервью каналу «Царьград», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также сообщил, почему принял такое решение.

«После того, как авиация начала наносить удары по городам, по Горловке, где у меня в тот период находились и находятся родственники, плюс, когда по Луганской администрации был нанесён удар авиацией, и потом было сказано, что это сепаратисты запустили ракетой в кондиционер, для меня стало понятно, что армия применяется для уничтожения народа Донбасса. Я не смирился с этим, и попытался перейти на сторону ДНР, чтобы не выполнять преступных приказов киевской власти», – сказал летчик.

Бывший украинский военнослужащий не жалеет о своём выборе.

«Если я хоть чуточку чем-то помог, то это хорошо», – отметил Волков.

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