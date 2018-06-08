08.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский литературный конкурс обернулся скандалом с «москалями» и «жидами»

Церемония награждения участников литературного конкурса «Коронация слова» в Киеве переросла в ожесточённую полемику между организатором мероприятия Юрием Логушем и экс-спикером Верховной Рады Александром Морозом, который ранее также возглавлял Соцпартию Украины.

Соответствующую видеозапись опубликовало на своем YouTube-канале «Общественное радио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Мороз зачитал своё стихотворение, в котором обратился к украинским «элитам», взывая к совести.

«Элита, отложи свои заботы. Час истины сегодня настаёт. Себя измени, и поднимись на сопротивление, если ты есть, и совесть у тебя есть», – продекламировал он.

После взял слово организатор конкурса, украинско-американский экономист Юрий Логуш, который резко раскритиковал обвинения Мороза в адрес киевской власти и обвинил его в нынешнем экономическом упадке страны и в связях с «москалями».

«Если говорим о том, что государство ничего не делает, то сегодня 2018 год, и я спрошу у тех, которые были у власти в предыдущие годы, почему они нашу Украину оставили голую и обворованную, и почему сегодня на наших границах сидят наши «друзья», с которыми мы целовались и обнимались, и которых мы так хвалили, наши «братья», которые нам каждый день режут горло и столетиями это делали, но в поэзии об этом не писалось?!

Простите, если бы были другие основатели нашего государства после независимости, мы бы сегодня были бы свободными, крепкими, богатыми и процветала бы наша литература. Так что не сваливайте на власть, потому что вы были при власти и ни черта не сделали, и сегодня проливается кровь, потому что ваши москалики – «друзья», которых вы так хвалили – нас сегодня режут на поле боя, на улицах Киева и других городов.

Вы заслуженный поэт, ваше слово прекрасно, но если затронули политику, я вам скажу, что ваша политика социалистов и коммунистов довела до того, что сегодня Украина находится под смертельной угрозой.

Я имею надежду, что когда-то вы это поймёте и скажете Москве: «Идите к чёртовой матери с наших земель, из нашего Крыма, из нашей Кубани, из нашей Луганщины. Скажите, господин Мороз, скажите москалям: «Убирайтесь из Украины, и я, Александр Мороз, ошибся, дуля вашему брехливому языку, а теперь я понимаю, что вы за гадина и сатана».

Скажите, имейте отвагу это сделать, а не оплёвывайте государство, потому что оно такое бедное из-за вас, вашей Верховной Рады, законов, бюджетов и всего остального», – заявил Юрий Логуш.

Экс-парламентарий в ответ на гневную тираду американского экономиста прочитал очередное своё стихотворение, в котором заявил, что Украиной правят «одни жиды».

«Я попросил бы внимательно прочитать то, что я вам подарил. Там рассказана история новейшей Украины такая, какая она есть, и у меня нет никакого греха перед Украиной. Однако оценку ныне происходящему я дам, возможно, она не всем понравится.

Там в поэме «Бессонница», где я разговариваю с нашим поэтом Тарасом Григорьевичем, есть такие слова: «Загадку люди везде ставят. Попробуй ты найти ответ. Почему евреи правят миром, а у нас одни жиды», – сказал Александр Мороз, после чего покинул сцену.